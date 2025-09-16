أبرزها استبدل البطارية.. 8 خطوات سهلة تجعل جهاز آيفون القديم جديدًا



وكالات

مع كل إطلاق جديد لـ آيفون، تُغري "أبل" المستخدمين بالتصميم العصري، والبطارية الأقوى، والميزات المتطورة، لكن الحقيقة هناك الكثير من الهواتف القديمة ما زالت تعمل بكفاءة عالية، وكل ما تحتاجه هو بعض العناية لتستعيد بريقها.

قبل أن تنجرف وراء بريق آيفون 17، امنح جهازك القديم فرصة ثانية، هناك بضع خطوات بسيطة كاستبدال البطارية أو تغيير المظهر الخارجي قد تجعل هاتفك يبدو وكأنه خرج لتوّه من علبة جديدة.

إليك 8 طرق عملية لإعادة الحياة إلى جهازك الحالي بدلًا من إنفاق آلاف الجنيهات أو الدولارات على هاتف جديد:

- استبدل البطارية:

البطارية القديمة قد تُبطئ الأداء وتُقلل من عمر التشغيل.

فحص "صحة البطارية" عبر الإعدادات يكشف لك إن كان وقت التغيير قد حان بطارية جديدة تعني أداء أسرع وحياة أطول لهاتفك، وفقا للعربية.

- حرر مساحة تخزين:

امتلاء الذاكرة يعرقل عمل الهاتف، اترك 5–10% مساحة فارغة على الأقل.

نظام iOS يقترح لك تلقائيًا الملفات أو التطبيقات غير المستخدمة لحذفها وتوفير مساحة.

- نظف منفذ الشحن:

ضعف الشحن لا يعني دائمًا أن الهاتف انتهى عمره.

أزل الغبار والوبر المتراكم في منفذ الشحن بعناية، أو استخدم الشحن اللاسلكي وميزة MagSafe إذا كان جهازك يدعمها.

- غير خلفية الشاشة:

خلفية جديدة قد تمنحك شعورًا بهاتف مختلف تمامًا.

استغل التخصيصات الكبيرة التي تقدمها "أبل" حاليًا، وجرّب ألوانًا وأنماطًا غير مألوفة.

- أعد ترتيب التطبيقات والأدوات:

التصميم المألوف للشاشة قد يجعلك تشعر بالملل.

أعد تنظيم التطبيقات، وأضف أدوات حديثة تمنحك وصولًا أسرع للمعلومات، أو وزعها بحرية كما تسمح "أبل" الآن.

- غطاء جديد.. مظهر جديد:

غطاء أنيق أو ملون قادر على تحويل شكل الهاتف بالكامل، من الجلد الكلاسيكي إلى السيليكون الزاهي، ستشعر وكأنك تحمل جهازًا جديدًا.

- بدّل واقي الشاشة أو أصلح الشاشة:

واقي الشاشة المتشقق أو الزجاج المخدوش يُقلل من متعة الاستخدام، استبداله بتكلفة بسيطة أو إصلاح الشاشة أفضل من شراء جهاز جديد بآلاف الجنيهات.

- جدد التجربة بلا تكلفة:

أحيانًا يكفي أن تزيل الغطاء كليًا لتشعر بلمسة الجهاز الأصلية.

صحيح أن هذا يزيد خطر الخدوش، لكنه يعيد لك تجربة "الآيفون" كما صممته "أبل".