مضاد للصدمات والخدوشات.. Xiaomi تنافس آبل وسامسونج بحاسبها الجديد

أعلنت Xiaomi عن حاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون منافسا مهما لحواسب آبل وسامسونج من نفس الفئة.

حصل حاسب Poco Pad M1 الجديد على هيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك المتين والألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده 279.8/181/7.5 ملم، وزنه 610 ج، وحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشاته أتت IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها "1600/2560" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 249 بيكسل/الجنش تقريبا، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما حميت بزجاج Mohs level 6 الشديد المتانة.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 جيجابايت، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 جيجابايت.

زود الحاسب أيضا بأربعة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 12000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للأجهزة الذكية المحمولة باستطاعة 27 واط.