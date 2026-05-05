إعلان

قفزة بأسعار شقق القاهرة الجديدة.. 140% زيادة ومتوسط سعر المتر يقترب من 70 ألف جنيه

كتب : محمد عبدالناصر

07:30 ص 05/05/2026

أسعار الشقق في القاهرة الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد أسعار الشقق في القاهرة الجديدة قفزات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل متوسط الزيادة من 100% إلى 140% خلال الفترة الأخيرة وفقا لتقرير عقار ماب لرصد الأسعار في القاهرة الجديدة، هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف البناء وزيادة أسعار الأراضي، إلى جانب تنامي الطلب على الوحدات السكنية في شرق القاهرة، ما انعكس بشكل مباشر على متوسطات الأسعار بمختلف المناطق.

وكشف رصد الأسعار عن تصدر منطقة المستقبل سيتي الأسعار في القاهرة الجديدة بمتوسط 67 ألف جنيه للمتر، ثم منطقة المربع الذهبي بـ 63 ألف جنيه للمتر، فيما سجلت مدينتي 58 ألف جنيه للمتر، والرحاب قرابة 56 ألف جنيه للمتر، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على المناطق ذات التخطيط المتكامل والخدمات المرتفعة، ويتم تسليم الشقق في هذه المناطق نصف تشطيب.

وفي الشريحة المتوسطة العليا، تراوحت الأسعار بين 35 و55 ألف جنيه للمتر، حيث سجلت منطقة الشويفات 41 ألف جنيه للمتر، والمستثمرين الشمالية وامتداد القاهرة الجديدة 40 ألف جنيه للمتر، فيما بلغ متوسط السعر في شارع التسعين 37 ألف جنيه، ومنطقة الياسمين 36 ألف جنيه.

أما الشريحة المتوسطة، والتي تمثل النسبة الأكبر من المعروض، فقد سجلت أسعارًا تتراوح بين 30 و35 ألف جنيه للمتر، حيث جاءت مناطق النرجس بنحو 34 ألف جنيه، والقطامية والأحياء عند 33 ألف جنيه.

وفي مناطق النرجس الجديدة 32 ألف جنيه، وكذلك حي إسكان الجامعة الأمريكية، فيما سجلت اللوتس واللوتس الجديدة نحو 31 ألف جنيه، والتجمع الأول في نفس النطاق السعري.

وفيما يتعلق بالمناطق الأقل سعرًا، والتي تقل عن 30 ألف جنيه للمتر، فقد سجلت منطقة الدبلوماسيين 29 ألف جنيه للمتر، والمنطقة الصناعية بنفس المستوى تقريبًا، فيما تراوحت الأسعار في القرنفل والمستثمرين الجنوبية وبيت الوطن بين 23 وحتى 27 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القاهرة الجديدة المستقبل سيتي الاستثمار العقاري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
علاقات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
زووم

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
"فأل حسن للأحمر".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي
رياضة محلية

"فأل حسن للأحمر".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي
صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

قفزة بأسعار شقق القاهرة الجديدة.. 140% زيادة ومتوسط سعر المتر يقترب من
أخبار العقارات

قفزة بأسعار شقق القاهرة الجديدة.. 140% زيادة ومتوسط سعر المتر يقترب من

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)