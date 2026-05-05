تشهد أسعار الشقق في القاهرة الجديدة قفزات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل متوسط الزيادة من 100% إلى 140% خلال الفترة الأخيرة وفقا لتقرير عقار ماب لرصد الأسعار في القاهرة الجديدة، هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف البناء وزيادة أسعار الأراضي، إلى جانب تنامي الطلب على الوحدات السكنية في شرق القاهرة، ما انعكس بشكل مباشر على متوسطات الأسعار بمختلف المناطق.

وكشف رصد الأسعار عن تصدر منطقة المستقبل سيتي الأسعار في القاهرة الجديدة بمتوسط 67 ألف جنيه للمتر، ثم منطقة المربع الذهبي بـ 63 ألف جنيه للمتر، فيما سجلت مدينتي 58 ألف جنيه للمتر، والرحاب قرابة 56 ألف جنيه للمتر، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على المناطق ذات التخطيط المتكامل والخدمات المرتفعة، ويتم تسليم الشقق في هذه المناطق نصف تشطيب.

وفي الشريحة المتوسطة العليا، تراوحت الأسعار بين 35 و55 ألف جنيه للمتر، حيث سجلت منطقة الشويفات 41 ألف جنيه للمتر، والمستثمرين الشمالية وامتداد القاهرة الجديدة 40 ألف جنيه للمتر، فيما بلغ متوسط السعر في شارع التسعين 37 ألف جنيه، ومنطقة الياسمين 36 ألف جنيه.

أما الشريحة المتوسطة، والتي تمثل النسبة الأكبر من المعروض، فقد سجلت أسعارًا تتراوح بين 30 و35 ألف جنيه للمتر، حيث جاءت مناطق النرجس بنحو 34 ألف جنيه، والقطامية والأحياء عند 33 ألف جنيه.

وفي مناطق النرجس الجديدة 32 ألف جنيه، وكذلك حي إسكان الجامعة الأمريكية، فيما سجلت اللوتس واللوتس الجديدة نحو 31 ألف جنيه، والتجمع الأول في نفس النطاق السعري.

وفيما يتعلق بالمناطق الأقل سعرًا، والتي تقل عن 30 ألف جنيه للمتر، فقد سجلت منطقة الدبلوماسيين 29 ألف جنيه للمتر، والمنطقة الصناعية بنفس المستوى تقريبًا، فيما تراوحت الأسعار في القرنفل والمستثمرين الجنوبية وبيت الوطن بين 23 وحتى 27 ألف جنيه.

