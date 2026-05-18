قال المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، إن طرح تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بالمشاركة بين وزارة الإسكان ومطوري القطاع الخاص يعكس حرص الدولة على توسيع قطاع المشاركة والمضي بخطوات سريعة نحو تمكين القطاع الخاص.

مناقشات مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وأكد فكري في بيان اليوم الاثنين، أن كراسة الشروط الخاصة بطرح تنفيذ 19 ألف وحدة ضمن سكن لكل المصريين من خلال المطورين جاءت بعد مناقشات واجتماعات عديدة بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتم عرض مطالب ومقترحات مطوري القطاع الخاص فى ذلك الصدد والتى تم الموافقة على بعض منها وادارجها بكراسة الشروط.

وأوضح المهندس علاء فكري أن الأوضاع الحالية وحالة عدم وضوح الرؤي بشأن التوترات العالمية والتى تؤثر بدورها علي أسعار الطاقة والخامات بمختلف أنحاء العالم تصعب على المطور تنفيذ وحدات بأسعار ثابتة أو بزيادة 10 % عن الاسعار المعلنة بتاريخ أول قرار وزاري أو حتى أكثر من ذلك مشيراً الى ارتفاع المخاطرة فى ذلك على المطور.

وأقترح المهندس علاء فكري إتاحة البيع بسعر التكلفة مع هامش ربح لايتخطي 10 % مثلا ً لضمان عدم خسارة المطور.

التكلفة الفعلية للوحدات تتجاوز مليوني جنيه

وأشار الى ان حصول المطور على جزء من مساحة الأرض يعادل 20 % كجزء تجاري لتحقيق هامش ربح أمر جيد ولكنه قد لايحقق الأرباح للمطورين التى تغطي تكاليف تنفيذ وحدات سكنية كاملة التشطيب بالأسعار المحددة وذلك نتيجة تقارب قطع الأراضى المطروحة في كل مدينة وقيام كل شركة بتنفيذ شق تجاري وبالتالي سيكون المعروض كثيرا.

ولفت الى أن التكلفة الفعلية لتنفيذ وحدة سكنية بدون حساب سعر الأرض بين 1.6 إلى 1.8 مليون جنيه وتتجاوز الـ 2مليون جنيه بالتشطيب.

وحددت كراسة الشروط للوحدات الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بدون الأسانسير، مليون و250 ألفجنيه، بينما الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة بالأسانسير، مليون و350 ألف جنيه وتشمل ايضاً حصة من الأرض ويضاف لكلا من النموذجين نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع.

وطرحت وزارة الاسكان مبادرة لتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين لمحدودى الدخل من خلال القطاع الخاص بإجمالي 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 383.12 فدان.