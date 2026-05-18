أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكنية مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حتى 30 مايو 2026

وتستهدف هذه المبادرة تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية، كمرحلة أولى من نظام الشراكة مع المطورين العقاريين.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، إن طرح كراسة الشروط يكون للشركات فقط، متوقعا طرح هذه الشقق للحجز للمواطنين خلال الربع الأخير من 2026، لافتًا إلى أنها ستكون بنفس شروط مشروع سكن لكل المصريين الذي يطرح من صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأكد المصدر، لمصراوي، أنه يتم دراسة تحرك الحد الأقصى لدخل المتقدمين والذي كان 12 ألف للأعزب و15 ألف للأسرة، ليستهدف شريحة اكبر من المواطنين ويكون ملائم لأسعار الوحدات التي سيتم طرحها حيث يتم تحديد سعر أقصى عند مليون و350 ألف جنيه للوحدة.

ومن خلال كراسة الشروط تم تطبيق مواصفات جديد لشقق سكن لكل المصريين وكذلك السعر الاقصى للوحدات ومواصفات هذه الوحدات والتي نستعرضها على النحو التالي:

- يلتزم المطور بارتفاع العمارات أن يكون أرضى + 5 أدوار كحد أدني وبما لا يتجاوز قيود ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة والإشتراطات البنائية للمشروع.

- عدد الوحدات السكنية بكل دور أربع وحدات بمتوسط مساحة للوحدة السكنية الواحدة قدرها 86 مترا كاملة التشطيب محمل عليها نصيبها من المنافع العامة.

- وصل سعر الوحدة الأقصى بدون أسانسير، لمليون و250 ألف جنيه وتشمل حصة في الأرض بجانب 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.

- كما يكون الحد الأقصى لبيع سعر الوحدة شامل الأسانسير مليون و350 ألف جنيه، مع وجود حصة في الأرض و5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.

- وأكدت شروط التعاقد على أن أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة بحد أقصى 10% في حالة زيادة أسعار الحديد والأسمنت 50%.

- يكون مدخل العمارة يتكون من بوابة كريتال بتصميم عصري، مع استخدام الرخام المحلي في تنفيذ المداخل، كما تم تزويد الوحدات بأبواب من خشب السويد بتشطيب أستر، إلى جانب شبابيك من الألومنيوم بقطاعات صغيرة أو من مادة PVC، بما يوفر تنوعًا في الخيارات وفق طبيعة كل وحدة.

- الأرضيات يتم تنفيذها باستخدام سيراميك فرز أول بمقاسات تبدأ من 40×40 سم، فيما تم الاعتماد على دهانات بلاستيكية عالية الجودة للجدران. وشملت التجهيزات الصحية تركيب أجهزة مناسبة لطبيعة المشروع، مع توفير حمام واحد مزود بانيو قدم، باستخدام عينات مماثلة لعلامة "جواد".

فائدة 8% متناقصة وفترة سداد حتى 20 عامًا

ووفقا لكراسة الشروط، يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ ٨% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى ٢٠ عامًا كحد أقصى.

شروط التقديم والتحقق من المستفيدين

وتكون مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها ٨٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي ٤ سنوات.

كما تُحتسب هذه المدة من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى ٦ شهور من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها ٢٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، ٥ سنوات.

وتستهدف هذه المبادرة تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة).