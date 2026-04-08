إعلان

"القومي لتنظيم الإعلانات" يطلق ورش عمل لتطبيق الدليل الإرشادي للإعلانات على الطرق العامة

كتب : محمد عبدالناصر

03:42 م 08/04/2026

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظّم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ورش عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية لاستعراض الدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات، ومناقشة الضوابط والأسس الواجب اتباعها عند تخطيط الإعلانات على مختلف محاور الطرق، وذلك حفاظًا على أرواح مرتادي الطرق، ومراعاةً للنسق العمراني، على أن تبدأ كل جهة بإعداد مخطط دقيق لمنظومة الإعلانات على الطرق العامة التابعة لها ويتم مراجعة وإعتماده من الجهاز.

وأشارت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية، باعتبارها الجهات الإدارية المسؤولة عن ترخيص الإعلانات على محاور الطرق التابعة لها، وذلك بحضور مسئولي إدارات الإعلانات بالجهتين في مختلف أنحاء الجمهورية.

البدء في تفعيل الدليل الإرشادي عند تخطيط الإعلانات

وأضافت أنه سيتم البدء في تفعيل الدليل الإرشادي عند تخطيط الإعلانات على مختلف أنواع الطرق، وتطبيقه عند تجديد التراخيص أو إصدار تراخيص جديدة، على أن يتم الالتزام بالمسافات البينية والأبعاد المناسبة لكافة أنواع الإعلانات طبقاً للسرعات المختلفة للطرق سواء الرئيسية أو الداخلية وتم التأكيد على ضرورة مراعاة المحتوى الإعلاني وعدم مخالفته للقيم المجتمعية أو الأداب العامة.

ولفتت إلى إمكانية البدء بتطبيق الدليل على أحد المحاور كمرحلة أولى، ليكون نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة بالدليل.

كما أوضحت الرئيس التنفيذي للجهاز أن القانون رقم 208 لسنة 2020 نصّ على تبعية الجهاز لرئيس مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المختصة بوضع الأسس والضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات على الطرق، مؤكدة أن تنظيم ورش العمل مع مختلف الجهات المعنية بترخيص الإعلانات يهدف إلى سهولة التطبيق، وتبسيط الإجراءات، والعمل على تلافي أي معوقات قد تظهر خلال التنفيذ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإعلانات القومي لتنظيم الإعلانات وزارة التنمية المحلية التخطيط العمراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي.. تفاصيل
أخبار و تقارير

شئون عربية و دولية

زووم

علاقات

مصراوى TV

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

