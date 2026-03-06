إعلان

بدء انتخابات نقابة المهندسين تُجرى داخل 34 مقرًا انتخابيًا بإشراف 383 مستشارًا من النيابة الإدارية

كتب : محمد عبدالناصر

11:45 ص 06/03/2026
انطلقت المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين، صباح الجمعة، والتي تشمل انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، إضافة إلى جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 نقابة فرعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، خلال 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة.

يتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات 383 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 من موظفي الجهاز الإداري.

ومن المقرر أن يتوقف التصويت لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (من 12:00 ظهرا حتى 1:00 مساء)، على أن يظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة

