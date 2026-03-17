وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ وتسليم الأبراج الشاطئية وكومباند "مزارين" بمدينة العلمين الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

03:35 م 17/03/2026

المهندسة راندة المنشاوي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتسليمات للأبراج الشاطئية وكومباند "مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشددة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والتشطيب، بما يعكس الصورة الحضارية للمدينة.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية، ونسب الإنجاز بمختلف مراحل المشروع، إلى جانب موقف تسليم الوحدات للحاجزين، حيث تم الموقف التنفيذي لأنظمة التكيف والحماية المدينة، وموقف شبكات المياه والصرف والحريق والمصاعد، موجهة بتكثيف الأعمال بالمواقع والانتهاء من كافة الملاحظات في التوقيتات المحددة، مع المتابعة الدورية لكافة التفاصيل التنفيذية.

كما تناول الاجتماع متابعة موقف تنفيذ وتسليم الوحدات بكومباند "مزارين"، حيث شددت الوزيرة على سرعة الانتهاء كافة الملاحظات بالمشروع وأعمال تنسيق الموقع العام، بما يضمن جاهزية المشروع للتسليم وفق البرامج الزمنية المقررة، مع تقديم أفضل مستوى من الخدمات للسكان.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تعزيز منظومة التشغيل والصيانة، ووضع خطط واضحة لإدارة المشروعات بعد التسليم، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات وجودة المشروعات على المدى الطويل، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية والدورية لكافة مشروعات مدينة العلمين الجديدة.

راندة المنشاوي مدينة العلمين الجديدة وزيرة الإسكان الأبراج الشاطئية كومباند مزارين

