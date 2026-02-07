أسعار وأماكن.. طرح فرص استثمارية في القاهرة الجديدة

أعلن المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، طرح فرص استثمارية متنوعة بالمدينة عبر الموقع المصري لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار دعم النشاط الاستثماري والتجاري والخدمي، وتوفير مواقع جاهزة للمستثمرين الجادين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة بالقاهرة الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هذه الطروحات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبما يتماشى مع سياسة الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز منظومة التحول الرقمي، وتيسير إجراءات التقديم على الفرص الاستثمارية بشفافية وكفاءة.

وأشار المهندس أحمد رشاد الشريف، إلى أن الفرص المطروحة لشهر فبراير 2026 تشمل قطعًا استثمارية بأنشطة متنوعة وفي مواقع متميزة بمختلف تجمعات المدينة.

وتضمنت الفرص المطروحة قطعة الأرض رقم (G4) بالقطاع الرابع في مركز المدينة - التجمع الخامس، والمخصصة لنشاط تجاري إداري، على مساحة تبلغ 3454 مترًا مربعًا، بسعر 96 ألفًا و755 جنيهًا للمتر.

كما شملت الفرص قطعة الأرض رقم (36) بمركز خدمات التجمع الثالث، بنشاط تجاري سكني، وبمساحة 2382 مترًا مربعًا، بسعر 37 ألفًا و730 جنيهًا للمتر.

وفي مركز خدمات بيت الوطن - الامتداد الشرقي، تم طرح قطعة الأرض رقم (39) بنشاط تجاري إداري، على مساحة 4018 مترًا مربعًا، وبسعر 59 ألفًا و775 جنيهًا للمتر.

وضمن المناطق الصناعية، تم طرح قطعة الأرض رقم (219 - ج) بالمنطقة الصناعية في التجمع الثالث، والمخصصة لإقامة مركز خدمة وصيانة، بمساحة 1000 متر مربع، وبسعر 44 ألفًا و440 جنيهًا للمتر.

كما تضمنت الفرص الاستثمارية قطعة الأرض رقم (4) بالحي الأول في بيت الوطن - الامتداد الشرقي، بنشاط تجاري، على مساحة 2262 مترًا مربعًا، بسعر 57 ألفًا و530 جنيهًا للمتر.

وقطعة الأرض رقم (6) بمنطقة التمرحنة - الامتداد الشرقي، والمخصصة لنشاط تجاري، بمساحة 1715 مترًا مربعًا، وبسعر 49 ألفًا و420 جنيهًا للمتر.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن طرح هذه الفرص يأتي بعد جهود مكثفة من إدارة المشروعات وإدارة المساحة بالجهاز، شملت إعداد وتجهيز الملفات الفنية للمواقع، ومراجعة الرفع المساحي بدقة، والتنسيق مع القطاعات المختصة لضمان جاهزية الأراضي المطروحة وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تتم تحت إشراف المهندسة إنجي سمير، نائب رئيس الجهاز والمشرف على قطاع التراخيص وقطاع المشروعات، وبمشاركة فعّالة من مهندسات ومهندسي قطاع المشروعات، بما يضمن طرح مواقع استثمارية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين وتحقق أفضل عائد تنموي للمدينة.

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف، أن إدارة المشروعات تتولى تباعًا طرح قطع خدمية واستثمارية بكافة التجمعات وبمختلف الأنشطة، بما يسهم في تنمية مناطق بيت الوطن وامتدادات القاهرة الجديدة وتحقيق تنوع الفرص الاستثمارية داخل المدينة.

ويمكن للراغبين في الحصول على فرصة، التقديم من خلال الرابط التالي، اضغط هنا assign.newcities.gov.eg

واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بتأكيد ترحيب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بكافة المستثمرين، وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للراغبين في التقدم على الفرص الاستثمارية المتاحة.

