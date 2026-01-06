إعلان

جهز 9 آلاف جنيه.. الإسكان تُعلن إجراءات استلام شقق الإسكان المتوسط "ڤاليرا جاردنز"

كتب : محمد عبدالناصر

07:42 م 06/01/2026

شقق الإسكان المتوسط ''ڤاليرا جاردنز''

بدأ جهاز مدينة حدائق أكتوبر في تسليم شقق "سكن لكل المصريين" لمتوسطي الدخل، والتي كان قد تم طرحها في عامي 2020 / 2021، حيث تم إطلاق اسم "ڤاليرا جاردنز" على هذا المشروع.

وحدد الجهاز إجراءات استلام الوحدات وأرقام العمارات الجاهزة للتسليم، على النحو التالي:

أولًا.. الحضور إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مع إحضار أصل وصورة من العقد، وبطاقة الرقم القومي.

ثانيًا.. سداد مقابل البنية التحتية للغاز والكهرباء، بقيمة 9344 جنيهًا (ملحوظة: الدفع بالفيزا فقط).

ثالثًا.. استلام خطاب موجه إلى شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات التعاقد على عداد الوحدة.

رابعًا.. التوجه إلى جهاز مدينة السادس من أكتوبر لإتمام التعاقد على عقد المياه.

خامسًا.. العودة إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر لإنهاء معاينة الوحدة، وتقديم صورة كاملة من جميع المستندات السابقة، لعمل محضر الاستلام واعتماده.

وجاءت أرقام العمارات على النحو التالي:

607651062_1344708140670046_2592331253713246410_n

608944093_1344708090670051_5258973042607032136_n

الإسكان المتوسط فاليرا جاردنز تسليم شقق الإسكان

