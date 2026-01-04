قام المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولو القطاع، بزيارة تفقدية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحصر والتعويضات ومعدلات الأداء بقطاعات الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، ورؤساء قطاعات الساحل الشمالي الغربي.

وفي مستهل الزيارة، تم عقد اجتماعٍ لاستعراض الموقف التفصيلي للتعويضات بمنطقتي سملا وعلم الروم، كما تم عرض الموقف التنفيذي لكل من المنطقة (B) والمنطقة (C) غرب رأس الحكمة، بما يشمله من أعمال الحصر والتفاوض مع واضعي اليد، كما شمل العرض موقف المنطقة البديلة بمنطقة الغابات الشجرية المخصصة كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم، وما تم إنجازه من إجراءات في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

كذلك تم متابعة موقف عدد من المناطق بقطاعات الساحل الشمالي الغربي (القطاع الأول – القطاع الثاني – القطاع الثالث)، ونسب أعمال الحصر والتفاوض بكل قطاع، ومعدلات التقدم المحققة، والمعوقات القائمة وآليات التعامل معها.

ثم قام مسئولو الهيئة بالمرور على مواقع منطقتي سملا وعلم الروم، وكذلك المنطقة البديلة (منطقة الغابات الشجرية)، للوقوف على الوضع الفعلي على أرض الواقع ومتابعة سير الأعمال والتأكد من مطابقتها للخطط الموضوعة.

وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات أعمال الحصر والتعويضات، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التسليم ودفع عجلة التنمية بالمشروعات الجارية، وأهمية المتابعة الدقيقة والمراجعة الشاملة لكافة الملفات والمشروعات، بما يحقق سرعة الإنجاز، والتنمية العمرانية المتكاملة وفقًا لرؤية الوزارة.