جهاز حدائق أكتوبر يُنفذ أعمال صيانة طارئة بخط مياه رئيسي بالحي الإيطالي

كتب : محمد عبدالناصر

04:31 م 26/01/2026

جهاز مدينة حدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة، نتيجة حدوث تسريب بخط مياه رئيسي قطر 600 مم GRP بطريق الحي الإيطالي، إلى جانب إجراء أعمال صيانة للمحابس المغذية لكلٍ من منطقتي محور الشركات والحي الإيطالي، وذلك في إطار الخطة الدورية للجهاز لرفع كفاءة منظومة المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الجهاز أنه نظرًا لتنفيذ هذه الأعمال، سيتم قطع المياه عن منطقتي محور الشركات والحي الإيطالي، اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، اعتبارًا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 4 فجر يوم الثلاثاء.

وأكد الجهاز أن تنفيذ أعمال الصيانة خلال ساعات الليل يأتي حرصًا على تقليل التأثير على المواطنين خلال فترات الذروة النهارية، وضمان استمرار تقديم الخدمة خلال ساعات النهار قدر الإمكان.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل وفق خطة محكمة تضمن سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبأقل تأثير ممكن على المواطنين.

وفي هذا الإطار، ناشد جهاز مدينة حدائق أكتوبر السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مقدمًا اعتذاره عن أي إزعاج غير مقصود، ومؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي في إطار المصلحة العامة وحرص الجهاز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

جهاز مدينة حدائق أكتوبر الحي الإيطالي

