بدء تخصيص شقق المرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة غدًا

كتب : محمد عبدالناصر

12:09 م 10/01/2026

وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، اعتبارًا من الساعة 10 صباح الأحد 11 يناير 2026، لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وسددوا جدية الحجز وفقًا لرغباتهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه على المواطنين الذين تقدموا للحجز الدخول على الرابط الإلكتروني، اضغط هنا.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم البدء في إجراءات التخصيص الإلكتروني من خلال منصة مصر العقارية وفقًا للجدول الزمني التالي: 11-12 يناير تخصيص وحدات ديارنا، 13-14 يناير تخصيص وحدات ظلال، 18-19 يناير تخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور، 20-21 يناير تخصيص وحدات الإسماعلية.

وأوضحت الوزارة أن التخصيص سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني.

