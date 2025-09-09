أماكن وطريقة حجز شقق سكن لكل المصريين 7 وموعد انتهاء التقديم

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان مستمرة في صندوق الإسكان الاجتماعي في إجراءات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 حتى يوم 14 سبتمبر بعد أن تم فترة الحجز اسبوعين.

ووفقا لصندوق الإسكان بلغ عدد الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل 234 ألف مواطن، بينما قام 139 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز.

ونشر الصندوق فيديو جديد عن الجزء الثاني من خطوات التقديم ضمن الإعلان، وذلك تسهيلًا على المواطنين واستمرارًا لسلسلة الفيديوهات التوضيحية التي ينشرها الصندوق حول الإعلان. من خلال الرابط .. https://www.youtube.com/watch?v=TxajCkuCn6g

ولتأكيد الحجز لابد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث إن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

هذا الطرح يضم 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

هذا الطرح يضم شقق جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

كما أن هذا الطرح يشمل المتقدمين السابقين، كما يوجد شقق للمتقدمين لأول مرة وسيتم توضيحها في التقرير التالي:

طريقة التقديم:

ويقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى يتمكن من الإطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

المصاريف الإدارية لكافة العملاء 350 جنيها إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان “سكن لكل المصريين5” من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيها كمصاريف للتسجيل.

شقق بمقدم 25 ألف جنيه:

هذا الطرح يشمل عددا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين5” بذات الشروط السابقة

حيث يوجد 9380 شقة تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح.

كما يوجد 12630 شقى بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

شقق لمن هم خارج الأولوية من سكن لكل المصريين 5:

لمن خارج الأولوية في الطرح السابق يمكن التقديم على هذه الشقق، بالمدن الجديدة، ويصل عدداها لـ 34 ألف و133 وحدة وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا

بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

شقق الإسكان الأخضر:

كما يمكنهم التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا.

بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

كما يوجد 1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلان الثامن والعاشر والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين (3) وذلك للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط، كما تكون الأولوية فيما يخص الوحدات المطروحة حديثاً بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) لهؤلاء المواطنين يكون خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 30 أكتوبر 2025، (مع إتاحة الأسبوع الأول للتقديم والسداد للعملاء من ذوي الهمم).

الحجز سيكون بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضى الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك لمدة تصل إلى 20 عامًا.

