الإسكان تخصص 568 قطعة أرض للمواطنين الموفقة أوضاعهم بالشروق

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 568 قطعة أرض بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك من خلال القرعة العلنية اليدوية الحادية عشرة، لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بالمنطقة.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار تسريع عملية توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين بما يساهم في زيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة إلى عدد من المدن الجديدة.

من جانبه، أوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة أجريت بحضور المحاسب إيهاب المركب، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية، ومسؤولي الهيئة. وشملت القطع المخصصة:

219 قطعة بمساحة 209 أمتار.

202 قطعة بمساحة 276 مترًا.

70 قطعة بمساحة 400 متر.

60 قطعة بمساحة 500 متر.

15 قطعة بمساحة 600 متر.

قطعتان بمساحة 800 متر.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استقبال المواطنين منذ الساعة العاشرة صباحًا لتسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، التي تمت بحضور مسؤولي الهيئة، مشيرًا إلى أنه تم السماح بحضور القرعة بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

