الإسكان تحذر: لا اعتداد بأي توكيلات غير معتمدة للوحدات والأراضي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن مهلة إضافية مدتها ستة أشهر، لاستكمال إجراءات التنازل والبيع للنشاط نفسه أو تغيير النشاط لوحدات (سكنية – مهنية – إدارية – تجارية) أو أراضٍ (سكنية – خدمية – تجارية – صناعية – عمراني متكامل... إلخ).

يتم ذلك طبقًا للشروط والضوابط التالية:

أولاً: الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية

يجوز التنازل أو البيع للوحدات بأنشطتها المختلفة (سكنية – مهنية – إدارية – تجارية)، ويشترط:

- سداد كامل الأقساط المستحقة.

- سداد النسبة المقررة من قيمة التنازل للهيئة.

ثانياً: الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات

ينطبق القرار على الأراضي (سكنية – تجارية – صناعية – خدمية – عمراني متكامل... إلخ).

يتم السماح بالتنازل عن الأراضي بشرط:

- سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة.

- سداد النسبة المقررة من قيمة التنازل.

- الشرائح الخاصة بالنسبة المقررة للتنازل:

في حالة السداد بالكامل (كامل الثمن):

إذا كان التنازل قبل مرور 5 سنوات → النسبة 15%.

إذا كان التنازل بعد 5 سنوات وحتى 7 سنوات → النسبة 10%.

إذا كان التنازل بعد 7 سنوات وحتى 10 سنوات → النسبة 5%.

إذا كان التنازل بعد أكثر من 10 سنوات → النسبة 0%.

في حالة عدم السداد بالكامل (التقسيط مستمر):

إذا كان التنازل قبل مرور 5 سنوات → النسبة 50%.

إذا كان التنازل بعد 5 سنوات وحتى 7 سنوات → النسبة 40%.

إذا كان التنازل بعد 7 سنوات وحتى 10 سنوات → النسبة 30%.

إذا كان التنازل بعد أكثر من 10 سنوات → النسبة 20%.

ضوابط عامة:

لا يتم إصدار أي موافقة على التنازل إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية.

لا يحق للمتنازل أو المتنازل إليه المطالبة باسترداد أي مبالغ سبق سدادها للهيئة.

لا يتم التعامل على الوحدة/الأرض إلا بعد موافقة الجهاز المختص والهيئة.

حظر التعامل في حالات الحجز أو الإلغاء أو سحب الوحدة/الأرض.

وقالت الهيئة في قرارها، إنه يتم حصر كافة التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – صناعية – خدمية – عمراني متكامل، ويتم التعامل فقط من خلال أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يُعتد بأي توكيلات غير معتمدة.