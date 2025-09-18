كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن جاهزية 75 قطعة أرض بمشروع "بيت وطن" بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، لتوصيل الكهرباء ضمن المرحلة السادسة من خطة مد الشبكات الكهربائية.

وأكد الوزير، أن الوزارة تتابع باستمرار موقف تسليم الوحدات والأراضي المخصصة للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى حرص الدولة على تلبية رغباتهم في التملك والاستثمار العقاري داخل وطنهم، بما يعزز صلتهم ببلدهم الأم.

وأوضح مسؤولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن توصيل الكهرباء بأراضي امتداد النرجس يأتي ضمن خطة الجهاز لاستكمال أعمال المرافق وتوفير الخدمات الأساسية بالمناطق السكنية الجديدة، وذلك من خلال تنفيذ مراحل متتابعة تستهدف تغطية جميع قطع الأراضي بشبكة الكهرباء الدائمة.

ودعا جهاز المدينة، ملاك الأراضي المشمولة بالمرحلة الحالية إلى سرعة استكمال إجراءات مطابقة المباني والتقدم لتوصيل التيار الكهربائي، وفقًا للجدول المعلن عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيس بوك".

وأكد الجهاز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود استكمال البنية التحتية ودعم التنمية العمرانية المستهدفة بمناطق بيت وطن بمدينة القاهرة الجديدة.

