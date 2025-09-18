كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مشروعات تنفيذ شبكات الكهرباء والمرافق بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الفيوم الجديدة، والتي تشمل شبكات المرحلتين الأولى والثانية بمنطقة الصناعات المتوسطة، وشبكة المرحلة الأولى بمنطقة الصناعات الصغيرة.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن هذه المشروعات تأتي في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب توطين الصناعة المحلية من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة المزيد من المشروعات الجادة.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة الفيوم الجديدة أن الأعمال تتضمن إنشاء 4 موزعات كهرباء تضم 17 خلية لكل موزع، إضافة إلى موزع توسعة يضم 31 خلية بالمنطقة الاستثمارية بالامتداد الشرقي للمدينة، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه.

كما أشاروا إلى أن العمل جارٍ لتوصيل المرافق الأساسية من مشروعات المياه والصرف الصحي للمنطقة الصناعية الثانية (الصغيرة والمتوسطة)، إلى جانب طرح وإسناد مشروع تنفيذ أعمال الأسفلت بالمنطقة نفسها في الامتداد الشرقي للمدينة.

وخلال الجولة الميدانية، شدد مسئولو الجهاز على توفير جميع الإمكانيات اللازمة للانتهاء من هذه المشروعات في أسرع وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة، بما يخدم المواطنين والمستثمرين.

وتتزامن هذه الجهود مع طرح 115 قطعة أرض صناعية بمدينة الفيوم الجديدة بمساحات تتراوح بين 650 و1500 متر مربع، مخصصة لعدد من الأنشطة الصناعية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء، وقد روعي تنوع المساحات لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.

وتجسد هذه الخطوات حرص الدولة على توفير بنية تحتية متطورة وتمكين المستثمر الجاد، بما يعزز من تعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

