رئيس غرفة التطوير العقاري: السوق تواجه خطر الفوائد المرتفعة

كتب – محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

أكد المهندس طارق شكري، أمين عام مؤتمر The Investor.. Real Estate ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق العقارية المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب حلولًا مبتكرة، مشيرًا إلى أن استمرار السوق في ظل أسعار فائدة تصل إلى 30% أمر بالغ الصعوبة.

وقال شكري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لانطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر، إن المطورين العقاريين باتوا يتحملون العبء الأكبر، إذ أصبحوا في الوقت نفسه المستثمر والمطور والعميل، بينما تحمّل القطاع الخاص أدوارًا تفوق قدراته، في ظل غياب التمويل العقاري عن أداء دوره الطبيعي في دعم التطوير.

وأضاف أن عدد المطورين شهد قفزة كبيرة؛ فبينما كانت عضوية غرفة التطوير العقاري تضم نحو 72 مطورًا فقط عام 2015، فقد تجاوز العدد اليوم 15 ألف مطور، ما يعكس اتساع السوق وتنوع اللاعبين فيها.

وأشار شكري إلى أن الدولة قامت بدور محوري في زيادة الرقعة العمرانية عبر المدن الجديدة والمشروعات القومية، وهو ما يتطلب طفرة في أدوات التمويل والسياسات التنظيمية لضمان استدامة القطاع، ودعم قدرته على تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والعملاء.