كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية لتطوير محور 26 يوليو في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء الأجهزة المعنية.

وتفقد الوزير أعمال توسعة الطريق بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل على امتداد المحور من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى طريق الواحات، موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال، وتنسيق الموقع العام، والاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء على جانبي الطريق، مع زيادة اللافتات الإرشادية لتسهيل الحركة على مستخدمي المحور.

وشدد "الشربيني"، على ضرورة الالتزام بأحدث معايير الأمان والسلامة المرورية، وإحلال وتجديد اللافتات لتحقيق كفاءة تشغيلية عالية، مع الحرص على تقليل التأثيرات على الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تستهدف زيادة السعة الاستيعابية للمحور عبر إضافة حارات مرورية جديدة وتحسين جودة الأسفلت، إلى جانب تعزيز عناصر الإرشاد والتحذير المروري من خلال العلامات والخطوط الأرضية، بما يحقق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، كما تشمل الخطة توفير نقاط عبور آمنة للمشاة.

ولفت الوزير، إلى أن اختيار المزروعات بالمشروع جاء وفق معايير جمالية وبيئية دقيقة، تراعي الاستهلاك الأقل للمياه وعدم التأثير على مشروع مونوريل أكتوبر، بما ينسجم مع النسق الحضاري للمحور وأهميته لسكان 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وخلال الجولة، تفقد الوزير، التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تابع موقف الأراضي المخصصة والأراضي الشاغرة، مشيرًا إلى أن المنطقة تعد تجمعًا سكنيًا حديثًا يتميز بموقع استراتيجي قرب محاور رئيسية مثل طريق الواحات ومحور 26 يوليو، وتضم خدمات ومرافق متكاملة.

