الإسكان: طرح شقق وأراضٍ مميزة في عدد من المدن الجديدة.. قريبًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريباً طرح وحدات سكنية وقطع أراضي مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن على منصة بيتك في مصر ومنصة مسكن.

وبحسب بيان، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الإسكان على تعظيم الإستفادة من كافة الموارد وجذب المزيد من الاستثمارات وتلبية احتياجات ومتطلبات شرائح الدخل المتعددة للمجتمع المصري.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين