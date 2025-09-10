إعلان

الإسكان: طرح شقق وأراضٍ مميزة في عدد من المدن الجديدة.. قريبًا

02:44 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

المهندس شريف الشربيني

background

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريباً طرح وحدات سكنية وقطع أراضي مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن على منصة بيتك في مصر ومنصة مسكن.

وبحسب بيان، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الإسكان على تعظيم الإستفادة من كافة الموارد وجذب المزيد من الاستثمارات وتلبية احتياجات ومتطلبات شرائح الدخل المتعددة للمجتمع المصري.

