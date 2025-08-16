كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مدينة بدر قفزة قياسية في أسعار المحلات التجارية، حيث بلغ سعر المتر 162 ألف جنيه في أحدث مزاد علني نظمه جهاز المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال جهاز مدينة بدر، إنه تم بيع 11 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 14 و62 مترًا، بإجمالي عائد بلغ نحو 113 مليون جنيه.

وتقع المحلات المباعة في الحي الأول بالمجاورات الأولى والرابعة والخامسة، بجوار مخبز بلدي بمنطقة "53 عمارة سكن مصر" بالامتداد الشرقي للمدينة.

وسجلت المحلات المخصصة لنشاط السوبر ماركت أعلى سعر، حيث تراوحت قيمتها بين 2.3 مليون و3 ملايين جنيه للمحل الواحد، بمتوسط 162 ألف جنيه للمتر.

