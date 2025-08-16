إعلان

المتر التجاري يسجل 162 ألف جنيه في بدر.. أسعار المحلات تصل لمستويات قياسية

04:33 م السبت 16 أغسطس 2025

جهاز مدينة بدر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مدينة بدر قفزة قياسية في أسعار المحلات التجارية، حيث بلغ سعر المتر 162 ألف جنيه في أحدث مزاد علني نظمه جهاز المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال جهاز مدينة بدر، إنه تم بيع 11 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 14 و62 مترًا، بإجمالي عائد بلغ نحو 113 مليون جنيه.

وتقع المحلات المباعة في الحي الأول بالمجاورات الأولى والرابعة والخامسة، بجوار مخبز بلدي بمنطقة "53 عمارة سكن مصر" بالامتداد الشرقي للمدينة.

وسجلت المحلات المخصصة لنشاط السوبر ماركت أعلى سعر، حيث تراوحت قيمتها بين 2.3 مليون و3 ملايين جنيه للمحل الواحد، بمتوسط 162 ألف جنيه للمتر.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة بدر أسعار المحلات مزاد علني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان