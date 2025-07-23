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بالأسماء.. الإسكان توقف التعامل على أراضي 74 شركة بالساحل الشمالي- مستند

12:40 م الأربعاء 23 يوليو 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، على إلغاء قطع الأراضي متى توافرت إحدى حالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها بالمادة 16 من اللائحة العقارية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الموجبة لإلغاء في حالة توافر أي من الحالات الواردة تفصيلا بالقرار.

ووفقا لجلسة مجلس إدارة الهيئة رقم 205، بدراسة الكيانات المتعاملة مع جهاز الساحل الشمالي الغربي القطاع الثاني والتي تتوافر بها سبب أو أكثر موجب لإلغاء طبقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة.

ومن ضمن أسباب الإلغاء عدم استخراج قرار وزارة خلال 3 أشهر من تاريخ التعاقد، أو لم يتم تحرير عقد خلال 3 شهور من سداد الدفعة المقدمة، أو متأخرات مالية.

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الإسكان وزارة الإسكان الساحل الشمالي
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