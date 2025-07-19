توجيه من الإسكان لحاجزي فيلات وشقق بيتك في مصر لاستكمال الإجراءات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن تنويه هام للحاجزين في مبادرة بيتك في مصر والمخصصة للمصريين في الخارج.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية بفيسبوك، لمبادرة بيتك في مصر، فإنه على حاجزي وحدات وفيلات مبادرة بيتك في مصر بسرعة التوجه إلى مقار أجهزة المدن الجديدة التابعة لها الوحدات بداية من 1 أغسطس ولمدة شهر لاستكمال الإجراءات الخاصة بتخصيص الوحدة وذلك لحين إتمام باقي الطلبات الجاري دراستها من قبل الوزارة.

وضمت المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المميزة، ضمن مبادرة بيتك في مصر للمصريين المقيمين بالخارج، 5055 وحدة وفيلا، في 13 مشروعًا بـ9 مدن جديدة.

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ومن المقرر أن تقوم وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة بطرح المرحلة الثانية من المبادرة بعدد وحدات يقارب العدد بالمرحلة الأولي وفي ذات المدن تقريبا.

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