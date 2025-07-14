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وزير الإسكان يصدر 24 قرار إزالة لمخالفات بناء بالسادات ودمياط

10:57 ص الإثنين 14 يوليو 2025

المهندس شريف الشربيني

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كتب - محمد عبدالناصر

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 24 قرارًا بإزالة مخالفات بناء بمدينة السادات ومدينة دمياط الجديدة، شملت مخالفات تتعلق بزيادة النسبة البنائية عن المصرح بها، وأعمال بناء بدون ترخيص على قطع أراضٍ تخضع لولاية جهازي المدينتين.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء، للحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة، ومنع التعدي على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مباشرة لرؤساء أجهزة المدن بالتعامل الفوري مع أي مخالفة باعتبارها من صميم مسؤولياتهم.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بمدينة السادات، من بينها بناء أدوار متكررة وبدرومات، وضم مناور، وإنشاء هياكل خرسانية وبروزات ومظلات، وصب الردود الأمامي، بالإضافة إلى إقامة "تند صاج"، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، وطبقًا لما ورد بمحاضر المخالفات.

كما شملت قرارات الإزالة مخالفات بمدينة دمياط الجديدة، من أبرزها تنفيذ صب أسقف أدوار وبدرومات، وأعمال شدة خشبية، دون ترخيص أو سند قانوني.

ونصت القرارات على أن يتولى جهازا تنمية مدينتي السادات ودمياط الجديدة تنفيذ الإزالات، بالتعاون مع شرطة التعمير والأجهزة الأمنية المعنية.

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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان مخالفات بناء
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