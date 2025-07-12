كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة السادات، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وقال المهندس شريف الشربيني، إن زيارة اليوم لمدينة السادات هي للوقوف على حجم الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية عقب زيارته الأخيرة للمدينة، من أعمال إسكان وطرح للفرص الاستثمارية وأعمال المرافق بكافة المناطق، موجهًا بإعداد حصر بالأراضي السكنية وطرحها للمستثمرين بالمدينة، على أن يطبق هذا الحصر على كل المدن خصوصًا المدن التي بها إقبال على قطع الإسكان.

وكلف وزير الإسكان، مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية لكل العقود التي تم إبرامها ومراحل التراخيص والإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروعات، موجها بالانتهاء من إصدار عقود المستثمرين خلال فترة لا تتعدى أسبوعين بحد أقصى مع التشديد على وجود آلية للمتابعة لإصدار هذه العقود وذلك تيسيرًا على المستثمرين.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي من المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، عن الفرص الاستثمارية والعوائد الاقتصادية والتنموية خلال العام 2024/2025، والذي أوضح أنه تم تحقيق طفرة في تخطيط الأراضي غير المستغلة وتخصيص جزء منها، والتي شملت 10 محاور متنوعة بإجمالي مساحة 600 فدان بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما اطلع وزير الإسكان، على موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الإسكان، والتي تشمل: 1986 وحدة بمحور الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحي الفردوس، و520 وحدة بمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، ومشروعات الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء، بجانب خطة طرح المنشآت بنظام مقابل الانتفاع.

وتابع وزير الإسكان، موقف قطع الأراضي السكنية بالمدينة بمختلف المحاور، وموقف قطع الأراضي السكنية والمحال التجارية والوحدات المهنية الشاغرة لطرحها على المواطنين والمستثمرين، بجانب متابعة سير العمل بقطاع الكهرباء والتي شملت أهم الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها: الانتهاء من تنفيذ فتح خط بشاي/ النوبارية لخدمة المنطقة الصناعية الثامنة، ووضع الجهد على محطة الصناعية الثامنة والتي تغذى ما يقرب من 1300 قطعة أرض صناعية، وإطلاق التيار على بعض موزعات المنطقة الصناعية الثامنة، وإسناد أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء لحي النرجس لتغذية 5000 قطعة أرض سكنية مخصصة، وأعمال تنفيذ شبكات الكهرباء لمنطقة حي الفردوس "قطع أراضي"، وتصميم واعتماد موزع توسعة محطة المطورين.

كما تابع وزير الإسكان، موقف التغذية بمياه الشرب والري بالمدينة، وموقف الصرف الصحي، ومشروعات المرافق الجاري تنفيذها (مياه - صرف - طرق"فرمة")، وموقف مشروعات التنمية والتطوير بالمدينة، ومنظومة الإعلانات على الطرق بالمدينة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بطرح جميع الأراضي المتاحة والشاغرة للمستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من تلك الفرص الموجودة بالمدينة، بجانب إعداد جدول زمني للأعمال الجارية بالمدينة، ووضع خطط للتغلب على أي تحديات قد تظهر حتى لا تعوق الأعمال.

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