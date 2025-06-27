دعم مصري لبناء العاصمة الجديدة "تانا-ماسواندرو" بمدغشقر

كتب- محمد عبدالناصر:

قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، برئاسة المهندس خالد عباس، بزيارة رسمية إلى جمهورية مدغشقر، استجابة لدعوة سكرتير الدولة للمدن الجديدة والإسكان، بهدف دعم جهود الدولة الملغاشية في إنشاء عاصمتها الإدارية الجديدة "تانا-ماسواندرو".

الزيارة، التي امتدت من 22 إلى 25 يونيو 2025، شهدت جولة ميدانية بموقع المشروع الذي يُعد الأكبر في مجال التنمية الحضرية بمدغشقر، ويقع على مساحة 2340 فدانًا على بُعد 28 كم من العاصمة أنتاناناريفو، حيث اطّلع الوفد المصري على المخططات الحالية، وطلب الرسومات الهندسية للمراجعة والتدقيق الفني.

وأكد المهندس خالد عباس أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بشأن أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم كل أشكال الدعم الفني والاستشاري للأشقاء الأفارقة، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية المتخصصة للمشاركة في أعمال التصميم والبناء، وتوفير الكوادر الفنية المدربة.

وخلال اللقاءات الرسمية، كانت هناك إشادة واسعة بالنقلة العمرانية التي تشهدها مصر.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم خبراء من الجانبين، لوضع خارطة طريق عملية لتنفيذ مشروع العاصمة الجديدة، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2024 بالقاهرة.



وعلى هامش الزيارة، شارك المهندس خالد عباس في منتدى الأعمال المصري - الملغاشي، بحضور وفد من وزارة النقل وعدد من الشركات المصرية، حيث تم بحث فرص الاستثمار والتعاون في مجالات النقل والتخطيط العمراني والطاقة والمياه، بمشاركة وزراء ملغاشيين وممثلي القطاع الخاص.

تجدر الإشارة الي قيام كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسكرتارية الدولة للمدن الجديدة والاسكان في جمهورية مدغشقر بتوقيع مذكرة تفاهم على هامش المنتدى الحضري الذي عقد بالقاهرة في نوفمبر 2024 بشأن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الإشراف علي تنفيذ بناء المدينة الجديدة “تانا-ماسواندرو”، في مجال التنمية العمرانية من خلال مشاركة الشركات المصرية المتخصصة مع الاستفادة من خبرة تخطيط وتصميم وتمويل وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تجدر الإشارة الى أهمية الإشادة بدور السفارة المصرية في أنتاناناريفو والجهد المبذول من السفيرة رباب سعيد في التنسيق وإتمام فعاليات الزيارة بالشكل الأمثل.