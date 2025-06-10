كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعة ميدانية لمشروعات المرافق الجارية بمدينة العبور الجديدة والمناطق المضافة لها، والتي تشمل تنفيذ خطوط مياه الشرب والصرف الصحي الرئيسية، وشبكات المرافق، ومحطة محولات كهرباء، إلى جانب مشروعات الطرق.

وأكد الوزير أهمية المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات، مشددًا على ضرورة الالتزام بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها، والعمل على تسريع إجراءات التقنين بالأراضي المضافة، بما يضمن الاستقرار القانوني والمجتمعي ويُسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية.

وفي هذا السياق، قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، بجولة تفقدية رافقه خلالها الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وعدد من مسؤولي الجهاز والمشروعات.

وتضمنت الجولة متابعة تنفيذ محطة محولات كهرباء العبور 6 بالحي 13، والتي تُعد مشروعًا استراتيجيًا لتحسين كفاءة التغذية الكهربائية، إلى جانب تفقد مشروعات الخطوط الرئيسية للمياه والصرف، منها خطا صرف صحي بقطر 700 مم لكل منهما بطول 8 كم، وخط مياه رئيسي بقطر 1200 مم بطول 6 كم، لتغذية المجاورات المضافة حديثًا.

كما شملت الجولة تفقد أعمال شبكات المياه والصرف والفرمة بمجاورات 2، 3، و10 في الحي 17 (منطقة القادسية سابقًا)، وطريق R4 الذي يبلغ طوله 10.5 كم ويُعد محورًا مروريًا حيويًا يربط بين مناطق المدينة، إلى جانب متابعة أعمال البنية التحتية بمنطقة الأمل سابقًا، خاصة بالحيين 32 و29.

وشدد مسؤولو الوزارة في ختام الجولة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تسليم الأراضي للمواطنين وفق المخطط، بما يدعم التنمية المستهدفة.

يُذكر أن مجاورات الحي 29 تضم قطع أراضٍ بمساحات متنوعة تتراوح بين 350 و500 متر مربع، ويتم حاليًا استكمال أعمال المرافق بها تمهيدًا للتسليم.

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