كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن شركة المقاولون العرب، إنها تمكنت من خلال ترسانتها النهرية بمحافظة أسوان، وباستخدام الوسائد الهوائية من رفع الفندق العائم "عُمر الخيام"، الذي يعد الأكبر بين الفنادق العائمة ببحيرة ناصر، وذلك في إنجاز هندسي جديد يُضاف إلى سجل الشركة، باعتبارها أولى الشركات التى استخدمت هذه التقنية في مصر.

ويُعد استخدام الوسائد الهوائية حلاً هندسيًا مبتكرًا يضمن أعلى معايير السلامة والجودة لرفع هذه الوحدات، مما يعكس تقدم قدرات الكوادر الوطنية في مجال الإنشاءات البحرية والنهرية.

ويأتي هذا الإنجاز تحت إشراف من وزارة النقل يتمثل فى الهيئة العامة للنقل النهري، وفي خطوة رائدة في مجال صيانة الفنادق العائمة بالبحيرة ما ينعكس على تنشيط السياحة النهرية في مصر.

جدير بالذكر أن وزن الفندق العائم "عُمر الخيام" يبلغ3200 طن، بطول 115 مترًا، وعرض 16.2 مترًا، وارتفاع 16مترًا، وقد تم تنفيذ عملية الرفع في تكرار ناجح لهذا الأسلوب المتقدم للمرة الثالثة فى بحيرة ناصر، وبأيادٍ مصرية خالصة.

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