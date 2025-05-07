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شركة العاصمة الإدارية تطرح أراضي عمرانية.. وكراسة الشروط بـ20 ألف جنيه

01:46 م الأربعاء 07 مايو 2025

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن طرح عدد من قطع الأراضي بنشاط إسكان عمراني متكامل، بمساحات تتراوح بين 14 إلى 60 فدانًا.

واكدت الشركة أن الأراضي تتواجد داخل الحي السكني الثامن R8 ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بنظام الأقساط.

وحددت الشركة يوم الخميس 8 مايو 2025 موعدًا لبدء استقبال طلبات الحجز، على أن يستمر التقديم حتى الأحد 18 مايو 2025، عبر موقع الشركة الرسمي: https://acud.eg/rfp.

وأشارت شركة العاصمة إلى أنه يمكن للمطورين تحميل كراسة الاشتراطات واستيفاء البيانات والمرفقات المطلوبة، بعد سداد 20 ألف جنيه قيمة غير مستردة للكراسة.
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