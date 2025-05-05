باستثمارات 5 مليارات جنيه.. تفاصيل المدينة الطبية بشرق القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال حازم النصيري عضو مجلس إدارة شركة فاليو للتطوير العقاري، أن الدراسات والأبحاث أكدت وجود فجوة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية بمناطق شرق القاهرة، وهو ما دفع الشركة لتصميم مشروع متكامل يلبي هذه الاحتياجات ويواكب أعلى معايير الرعاية الصحية العالمية

وأطلقت فاليو للتطوير العقاري، مشروع طبي في "فاليو ميديكال سيتي" (VMC)، أول مدينة طبية متكاملة في شرق القاهرة، باستثمارات تقدر بـ 5 مليارات جنيه، في خطوة استراتيجية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

وأكد النصيري أن المشروع يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في شرق القاهرة، حيث يلبي احتياجات ملحة لسكان هذه المناطق من خلال تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة دون الحاجة للانتقال لمسافات بعيدة.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي محوري يربط بين مدينة الشروق، ومدينتي، ومدينة بدر، ومدينة المستقبل والعاصمة الإدارية، مما يجعله مركزًا طبيًا حيويًا يخدم عددًا كبيرًا من سكان شرق القاهرة والمناطق المجاورة.

تبلغ مساحة المرافق الطبية والعيادات والمستشفيات في المشروع أكثر من 50 ألف متر مربع، مصممة بأحدث المعايير العالمية، لتوفر بيئة طبية مثالية تجمع بين الكفاءة، الجودة، وسهولة الوصول.

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