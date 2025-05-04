وزير الإسكان: طرح 115 شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل

كتب- محمد الناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إنه تم فتح باب الحجز للطرح الأول الذي يضم 35088 وحدة سكنية (متوسط – فوق المتوسط) من اجمالي عدد وحدات يتجاوز الـ 261 ألف وحدة سكنية لمحور الإسكان " متوسط الدخل – فوق المتوسط - الفاخر".

وأكد وزير الإسكان، أنه يتم استكمال مراحل الطرح الخمس خلال الفترات القادمة حتى منتصف عام 2026، منوها إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة طرح 115 ألف وحدة سكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودى ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات في عدد من قطاعات الوزارة، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف الخاص بتسويق الوحدات ملك الوزارة من خلال شركات التسويق العقاري، موضحاً أن عدد المشروعات التي يتم تسويقها تصل إلى 65 مشروعا، تضم نحو 75500 وحدة سكنية.

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