"العقار استثمار".. انطلاق معرض The Real Estate Expo العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

نظّمت شركة طارق نور إيفنتس- الرائدة في مجال المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط - مؤتمرًا صحفيًا على هامش فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض وThe Real Estate Expo، الذي انطلق اليوم تحت شعار " العقار خير استثمار"، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو 2025.

وشهد المؤتمر حضور عدد من قيادات كبرى شركات التطوير العقاري لمستقبل عقاري اكتر تطور.

تضمن المؤتمر الصحفي استعراضًا لأهم ملامح المعرض، مع تسليط الضوء على العروض والتسهيلات الاستثنائية التي يقدمها المعرض للمستثمرين والباحثين عن وحدات سكنية. كما تم التأكيد على الأثر الإيجابي للمعرض في تحفيز السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى كونه منصة مثالية لعرض مشروعات التطوير العقاري المختلفة ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري.

وانطلقت فعاليات المعرض اليوم بمشاركة أكثر من 20 من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، مقدمًا مبادرة عقارية متكاملة تستهدف الباحثين عن وحدات سكنية أو فرص استثمارية عقارية. وتتنوع المشروعات المعروضة ما بين السكنية والساحلية والإدارية والتجارية، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.