وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يبدآن جولة تفقدية بعدد من المشروعات بالمحافظة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جولة ميدانية تفقدية لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.

استهل الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مشروع صرف صحي ميت جابر في مركز بلبيس، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بحضور مسئولي وزارة الإسكان، ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى نواب البرلمان عن المحافظة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، خلال الزيارة، سعادته بزيارة محافظة الشرقية للاطلاع على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة تلك المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى حرص وزارة الإسكان على توفير خدمات متميزة للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة.

من جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بزيارة وزير الإسكان، مشددًا على اهتمام المحافظة الكبير بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، لا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السعي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، نظرًا لدورها الحيوي في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وخلال الجولة، تفقد الوزير والمحافظ محطة صرف صحي ميت جابر، واطلعا على آليات العمل بالمحطة، وشبكات معالجة مياه الصرف، ولوحات التحكم، إلى جانب متابعة إجراءات التحاليل في المعمل الخاص بالمحطة.

وألقى اللواء أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، شرحًا مفصلًا عن مشروع صرف صحي ميت جابر، موضحًا أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 150 مليون جنيه، ويشمل شبكة انحدار بطول 7.445 كم، ومحطة رفع، وخط طرد بطول 1 كم، بالإضافة إلى محطة معالجة بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، لخدمة قرى ميت جابر، السرايا، الزهرية، وبني صالح ضمن المبادرة الرئاسية، ويستفيد منه نحو 25 ألف نسمة.

كما تابع الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع صرف صحي قرى ميت جابر، حيث تم الانتهاء من شبكة الانحدار ومحطة الرفع وخط الطرد ومحطة المعالجة وجاري الاستلام الابتدائي، وكذلك تفقدا الموقف التنفيذي لأعمال مشروع صرف صحي قريتي السرايا والزهرية، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكة الانحدار 95%، والأعمال المدنية لمحطة الرفع 55%، في حين تجرى أعمال الطرح للأعمال الكهروميكانيكية، كما بلغت نسبة تنفيذ خط الطرد 85%.

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