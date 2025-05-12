الأسعار ارتفعت 20%.. ننشر متوسط سعر الشقق السكنية في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تعد مدينة القاهرة الجديدة من أكثر المدن التي تشهد طلبًا كبيرًا على الشراء وسط نمو عمراني ومشروعات جديدة يتم تدشينها بشكل مستمر.

وبحسب مؤشر عقار ماب، ارتفعت الأسعار في مدينة القاهرة الجديدة بنحو 15% إلى 20% خلال الفترة الأخيرة.

وسجل متوسط سعر المتر 25 ألفا وحتى 35 ألف جنيه في مناطق مثل الرحاب واللوتس والبنفسج والنرجس الجديدة.

كما سجل سعر المتر 20 ألفا إلى 25 ألف جنيه في مناطق مثل الأكاديمية والأحياء والمستثمرين، والأندلس والتجمع الثالث.

كما وصل سعر المتر السكني بشكل متوسط من 27 إلى 30 ألف جنيه في مناطق مثل الشويفات والأحياء وغرب آربيلا.

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