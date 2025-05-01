وزير الإسكان يتفقد تطوير محور التسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها في تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع الوزير، مرورًا بالركاب، أعمال تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي، حيث أشار المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي بدءًا من تقاطعه مع طريق السويس حتى تقاطعه مع محور السادات بطول حوالي 5.4 كم، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة الاتجاهين الرئيسيين واعادة التخطيط الأفقي ليصبح عرض الاتجاه 14.5 متر بعدد 4 حارات مرورية باستثناء أماكن الدورانات لخلق حارات تسارع وتباطؤ، وسيتم تشغيل الطريق بنظام إعادة التدوير بنظام الـ FDR باستخدام الأسمنت لتحسين خصائص القطاع وتوفير من 28 لـ 40% من التكلفة في حالة رفع الكفاءة بالنظام التقليدي.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم إنشاء حارات خدمة، ورفع كفاءة الأرصفة، فضلًا عن عمل زراعات بالجزيرة الوسطى.

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