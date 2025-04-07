وزير الإسكان يوجه بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها لسرعة الانتهاء منها

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضرورة العمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان، اليوم الاثنين، مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة؛ لمتابعة ملفات العمل، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وقال الشربيني "إن لدى الوزارة العديد من الملفات والمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها عن طريق الجهات التابعة لها"، مقدما الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

وأوضح أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.

وكلف رؤساء وممثلي الجهات بالمتابعة الميدانية والتواجد على الأرض سواء من القيادات أو من ينوب عنهم؛ لضبط الاداء في المشروعات ودفع الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، وتذليل أية معوقات أولًا بأول، مؤكدًا أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات وإنشائها بالجهات غير الموجودة بها.

ووجه بضرورة استغلال كافة العناصر البشرية الموجودة بكافة الجهات لتحقيق أقصى استفادة، مع العمل على ملف التحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين؛ للحد من التعامل المباشر بين المواطن والموظف ولتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة.

وأكد ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.

وفي السياق، ناقش الاجتماع عددًا من الآراء والمقترحات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة.

من جانبهم..أشار رؤساء وممثلو الجهات التابعة للوزارة إلى أهمية العمل على التحول الرقمي؛ لتيسير التعامل والتواصل بين الجهة والمواطنين بجانب العمل على ملف تدريب العاملين على مستوى كافة الجهات لرفع كفاءة العاملين.