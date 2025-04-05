وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكباري والمسطحات والبوابات بمارينا العلمين

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، أعمال رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء، ومتابعة تطوير المداخل والبوابات بمركز مارينا العلمين، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازَي العلمين الجديدة والقرى السياحية.

واستمع الشربيني إلى شرح تفصيلي عن أعمال رفع كفاءة وتطوير المسطحات الخضراء؛ والتي تأتي ضمن خطة الدولة نحو زيادة المسطحات الخضراء تنفيذًا لتوصياتcop27، وضمن الجهود المبذولة بملف التغيرات المناخية وعودة مركز مارينا العلمين السياحي لسابق عهده؛ باعتباره الوجهة السياحية الأولى بمنطقة الساحل الشمالي.

وتابع وزير الإسكان استكمال أعمال رفع كفاءة الكباري والجاري الانتهاء منها، بعد استكمال كوبري ٣ بمارينا ٥ الجاري إنهاؤه، وتجهيز كوبري ٤ لإنهائه بعد انتهاء موسم الصيف، ليواكب التوسعة ورفع الكفاءة بكل محاور مارينا؛ خصوصًا طريق ٢٢ الذي يعد شريانًا حيويًّا للنقل داخل مارينا في ظل ما يتم به من أعمال تطوير ورفع كفاءة تشمل زيادة عرض الحارات من ١٣ مترًا ليصبح ٢٠ مترًا، بخلاف ساحات انتظار، ومع التوسع تم رفع كفاءة خطوط المياه من ١٥٠ مم لـ٣٠٠ مم لزيادة الطاقة الاستيعابية للتطورات بالمنطقة، وكذا بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات تم تغيير خطوط الاتصالات المتهالكة بخطوط "فيبر"، بما يواكب أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحي.

وتابع وزير الإسكان أعمال استكمال تطوير المداخل والبوابات لمارينا (1،4،5) الجاري الانتهاء منها بعد الانتهاء فعليًّا من تطوير مدخل رقم (2) لمركز مارينا العلمين الذي يعد المرحلة الأولى لاستكمال خطة تطوير مداخل وبوابات مركز مارينا العلمين السياحي .

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