الإسكان و"العربية للتصنيع" تتابعان تنفيذ مشروعات المياه والصرف بمبادرة حياة كريمة

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، ورؤساء المصانع التابعة لها، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU.

واستهل نائب وزير الإسكان، حديثه بالإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتذليل أي صعوبات تواجه تنفيذها بشكل فوري، وذلك لما لها من أثر هائل على تحسين جودة حياة المواطنين.

وثمن نائب وزير الإسكان، التنسيق المستمر والتكامل بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العربية للتصنيع، في إطار دعم الدولة لتوطين الصناعات ودعم المنتج المحلي في مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال الدور الذي تلعبه الهيئة في التصنيع المحلي لمعظم المستلزمات المطلوبة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أعرب اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن اهتمام الهيئة باستمرار التعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة والعمل على المزيد من البحث والتطوير لتلبية الاحتياجات المختلفة في ظل التنمية العمرانية الهائلة التي تعيشها البلاد حاليًا.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور، الموقف التفصيلي لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولي، والتي تم عرضها بمعرفة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم التأكيد على ضرورة متابعة إنهاء الأعمال وفق التوقيتات المحددة وتذليل أية معوقات تواجه التنفيذ.

اختتم اللقاء بتأكيد ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات، ورفع تقارير أسبوعية بذلك، ويتم استعراض الموقف بالاجتماعات المنعقدة بذات الشأن.

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