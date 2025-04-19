تنفيذ حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي الغربي

كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ جهازا تنمية القطاعين الأول والثالث بالساحل الشمالي الغربي، حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي للمخالفات والإشغالات في جميع المدن.

وفي هذا السياق، صرح المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز الساحل الشمالي (القطاع الثالث)، بأنه تم تنفيذ حملة إزالة إشغالات والتعديات على الأراضي تحت ولاية الجهاز بمنطقتي مينا حشيش وعلم الروم بمطروح، لافتًا إلى أن الحملة شملت المناطق التي بها تعديات على أراضي الدولة.

وقال: أسفرت الحملة عن إزالة بعض الأسوار والمنشآت والمباني المخالفة، وتنفيذ 7 قرارات إزالة، مضيفًا أنه يتم رصد المخالفات وإزالتها في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكد المهندس وليد عبد القادر، رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، استمرار المتابعة والرصد وتنفيذ قرارات الإزالة أولًا بأول، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 3 قرارات إزالة بقرية هيليوبيتش لعدم الالتزام بالمخطط والقرار الوزاري، وذلك بمعاونة إدارة الأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

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