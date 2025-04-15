سعر المتر في مدينة السلام 20 ألفا.. ننشر أسعار شقق الإسكان المتنوع في المحافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي 35 ألف وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، اليوم الثلاثاء 15 إبريل.

ويتم طرح كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

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يكون مقدم الحجز 150 ألف لكل الوحدات، ويتم سداد 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام و70% على 3 و5 و7 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

وجاءت أماكن الإسكان المتنوع على النحو التالي:

مشروع الإسكان المتنوع:

- في محافظة الإسماعيلية طرح 7480 وحدة، سجل سعر المتر 12 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 164 مترا، مليونا و970 ألف جنيه.

- مدينة السلام طرح 3212 وحدة، سجل سعر المتر 20 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 90 مترا، مليونا و800 ألف جنيه.

- مدينة المطرية طرح 2942 وحدة، سجل سعر المتر 25 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 90 مترا، 2 مليون و250 ألف جنيه.

- طرح 2422 وحدة بمحافظة الإسكندرية، سجل سعر المتر 15 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 110 متر، مليون و650 ألف جنيه.