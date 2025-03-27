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وزير الإسكان: طرح 35 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل أبريل المقبل

01:37 م الخميس 27 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد معروف:

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه من المقرر طرح 261 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل حتى أبريل 2026.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، إلى أن جدول الطروحات سيشمل الطرح الأول في شهر أبريل المقبل، بـ 35 ألف وحدة سكنية.

وأكد أن بنك التعمير والإسكان سيتولى طرح الوحدات السكنية، بعد رفع كفاءة الموقع، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في الطروحات السكنية.

وأعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح إعلان سكن لكل المصريين 7 بإجمالي عدد 120 ألف وحدة سكنية بمحوري الإسكان المتوسط والاجتماعي، بعدد من المدن على مستوى الجمهورية.

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وزير الإسكان متوسطي الدخل وحدات سكنية المهندس شريف الشربيني
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