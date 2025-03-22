وزير الري يتابع تطوير منظومة تشغيل السد العالي وصيانة خزان أسوان

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان، وأعمال التطهيرات من الحشائش في البحيرة الواقعة بين السد العالي وخزان أسوان.

وأكد الدكتور سويلم، في بيان، أنه حريص على متابعة أعمال هيئة السد العالي وخزان أسوان، وأعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ على سلامته الإنشائية وضمان سلامة تشغيله والحفاظ على قيمته التاريخية، ومتابعة صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، ومتابعة أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي على مدار الساعة.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتطوير وتحديث منظومة السد العالي وأجهزة الرصد والمتابعة بالسد، وصيانة خزان أسوان وبواباته كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0.

جدير بالذكر أن خزان أسوان تم إنشاؤه في عام 1906 وأعقب ذلك تعليته مرتين في عامي 1912 و1926.

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