علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتضاربة، قائلاً إنه في الساعة الواحدة يمدح الإيرانيين ويقول إنهم "very nice and very smart"، وفي اللحظة التالية يهدد بقصفها مما يربك الأسواق والمواطنين.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن ترامب يتحدث عن مفاوضات وأنه مطمئن، ثم يهدد بإعادة إيران إلى العصر الحجري، مما يجعل المستثمرين والمواطن العادي في حالة من الارتباك الدائم.

وأضاف أن الأمريكيين قدموا للإيرانيين 15 نقطة في المفاوضات، وأن 13 نقطة منها لا توجد مشكلة فيها، أما النقطتان المتبقيتان فهما البرنامج النووي ومضيق هرمز، وهما محور الخلاف الحالي.

وشدد عمرو أديب على أن المشكلة الحقيقية لدى الأمريكي ليست في هرمز بقدر ما هي في عسكرة البرنامج النووي الإيراني، خاصة مع الضغط الإسرائيلي، مؤكدًا أن وجود سلاح نووي في يد إيران أمر خطير وغير مقبول.

وأشار إلى أن وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية أعلنت رفض طهران المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات في أمريكا، محذرًا من أن رفض المشاركة قد يغير المشهد بشكل كبير.

وأكد أديب أن لا أحد يريد الحرب فعليًا، لا الأمريكي ولا الإيراني ولا الإسرائيلي، لكن إيران تلعب على حافة الهاوية، وأن المواطن يجب أن يتابع التطورات عن كثب لأنها ستؤثر مباشرة على حياته اليومية.