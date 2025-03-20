وزير الإسكان يتابع استعدادات تنفيذ المشروعات السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، بممثلي أحد المكاتب الاستشارية للتطوير العقاري، لمتابعة استعدادات تنفيذ المشروع السكني"ظلال"، والمقرر طرحه للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، الحرص على الوصول إلى منتج عقاري تنافسي يحقق جودة الحياة، ويلبي احتياجات المواطنين من مختلف شرائح الدخل.

وخلال اللقاء، اطلع المهندس شريف الشربيني ، على عدد من التصميمات المقترحة لمباني العمارات بمشروع الإسكان "ظلال"، مشيدا بالتصميم الخاص بالمباني التي سيتم تنفيذها بالمشروع، موجها بأن يراعى التصميم تناسق الموقع العام للمشروع مع المباني المقرر تنفيذها، والمساحات وكذا التناسق في أعمال الواجهات، بحيث تعطي طابعا معماريا متميزا، بجانب مراعاة الاستدامة للمشروعات، ومجابهة عوامل التعرية مثل الشمس والرياح، والأمطار، فضلاً عن مراعاة أعلى معايير السلامة والتأمين.

كما وجه وزير الإسكان، بسرعة إعداد التصور الخاص بمنظومة التأمين والتحكم بمواقع المشروعات السكنية الجديدة بعد الانتهاء من التنفيذ، ومراعاة زيادة عوامل الأمان من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

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