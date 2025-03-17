وزارة الإسكان: ندعم صناعات قطاع المرافق ومشروعات حياة كريمة

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والهيئة العربية للتصنيع ورؤساء المصانع التابعة لها.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني، التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الأعمال مع وجود التكامل في تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى زيارته الأخيرة لمصنع المحركات التابع للهيئة وأنه يُعد واجهة مشرفة للصناعات المصرية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هناك دعماً كاملا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات، وعمليات الصيانة.

وتناول الاجتماع، موقف المشروعات الجارية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والمصانع التابعة لها، ضمن "حياة كريمة" ومنها محطات مياه الشرب والصرف الصحي، في عدد من القرى، بجانب مناقشة سبل دفع العمل حتى يتم الانتهاء من المشروعات وتشغيلها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين مجموعة العمل بوزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع، والمتابعة الدورية، حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة.

اقرأ أيضًا:

بدء الحجز في شقق مبادرة بيتك في مصر.. ننشر أسعار جميع الوحدات في 12 مشروعًا

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة