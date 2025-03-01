صور.. وزير الإسكان يتفقد شقق سكن لكل المصريين بمدينة 15 مايو

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " بمنطقة النرجس، ومحطة رفع مياه التوسعات الشرقية والخطوط الناقلة للمياه بالمدينة، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو، والمشروعات.

وتابع وزير الإسكان، سير العمل بمحطة رفع مياه التوسعات الشرقية على مساحة 9300 متر مسطح، وتجول بمكونات المحطة، مستمعًا لشرح تفصيلي حول الخطوط الناقلة للمياه والتي تغذي مناطق التوسعات الشرقية "إسكان اجتماعي - بيت وطن"، ومناطق الإسكان الاجتماعي (مناطق قائمة)، وبعض المناطق الأخرى مثل منطقة الكمبوندات، ومنطقة الجامعة.

في هذا الصدد، وجه وزير الإسكان، بمراعاة أعلى معايير التشغيل والصيانة بمحطة رفع المياه ومواصلة العمل لتحقيق الهدف من المشروع، لضمان تحسين مستوى خدمات مياه الشرب بمناطق الإسكان الاجتماعي والتوسعات الشرقية والمناطق المستقبلية بمدينة 15 مايو.

وخلال الزيارة، تجول وزير الإسكان، بمكونات مشروع "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل "بمنطقة النرجس"، وتفقد إحدى الوحدات بالمشروع، متابعًا موقف الأعمال، حيث يشتمل المشروع على 465 عمارة بها 11,160 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها بنسبة متقدمة.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق المتبقية والطرق وتنسيق الموقع لعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

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