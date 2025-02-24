وزير الإسكان يبحث مع "الشركة الوطنية" تطوير إعلانات الطرق في المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمسؤولي الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، لمناقشة سبل التعاون لتعظيم الاستفادة من الإعلانات على الطرق والمحاور في المدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تنظيم قطاع الإعلانات وتحسين الصورة الحضارية

أكد الوزير، أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع الإعلانات بالمدن الجديدة بما يحقق تحسين المظهر الحضاري، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية.

كما شدد على أهمية الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية في تصميم الإعلانات.

حصر الإعلانات المخالفة ومعالجة العشوائيات

أشار "الشربيني"، إلى أنه تم إجراء حصر مكاني لكافة الإعلانات المنتشرة على الطرق في المدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من عملية الرصد، ويجري حاليًا التعامل مع الإعلانات غير المطابقة للمواصفات.

تعزيز التعاون وتخطيط الإعلانات بطرق حديثة

خلال اللقاء، تم استعراض جهود الشركة الوطنية في تنظيم إعلانات الطرق، وعرض تقرير حول أعمالها في هذا المجال.

كما تمت مناقشة أساليب التخطيط الحديثة للإعلانات على المحاور والطرق، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية، مع مراعاة التصميمات التي تتناسب مع الطابع العمراني للمدن الجديدة.

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