طلعت مصطفى تسجل 504 مليارات جنيه مبيعات في 2024.. ونشرة تؤكد المجموعة تستحوذ على 43% من سوق العقارات

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات تعاقدية بلغت 504 مليارات جنيه خلال عام 2024 مقابل 142.8 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 353%.

واستحوذت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أكبر حصة من المبيعات خلال عام 2024 بنسبة 43%، ويمثل هذا الإنجاز الجزء الأكبر من إجمالي حصة السوق، والتي تقدر بنحو 1.17 تريليون جنيه، وفق لما ورد بنشرة " Board Consulting" لعام 2024، وهذه النتيجة شهادة قوية على فعالية الاستراتيجية الحالية للمجموعة وتقدير العملاء الذي تتمتع به.