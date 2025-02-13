صور.. أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بعدد من المدن

5 صور من انطلاق اليوم الأول من فعاليات القرعة العلنية لوحدات وأراضي "مسكن"

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة دفع العمل لإنهاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمتقدمين للحجز في التوقيتات المحددة، وإتاحة الوحدات الجديدة للمواطنين لتلبية رغباتهم.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، للموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والسادات، وأسيوط الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات، مطالبًا مسؤولي أجهزة المدن الجديدة، بالالتزام التام بمواعيد ومواصفات تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، مشروعات الطرق والمرافق بمنطقة النرجس، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل، يرافقه مسؤولو الجهاز.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن المشروع يضم 465 عمارة بها 11,160 وحدة سكنية، ويتم حاليًا استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية للطرق، باستخدام أحدث المواد لضمان أعلى معايير الجودة، بجانب تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع، بهدف تحسين البيئة العامة وتوفير مساحات خضراء للمستفيدين.

وأكد المهندس علي سعد، الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، لضمان تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها في المواعيد المقررة.

وتفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، تقدم الأعمال بمشروعات "سكن لكل المصريين" بمنطقة 2600 فدان والحيين 14 و15 بالمدينة، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيداً لتسليمها لمستحقيها.

وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة، في جولته مشروع 66 عمارة، وبه 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع "عمارات النزهة"، كما تابع أعمال الطرق وأماكن الانتظار وتنسيق الموقع بالمشروع، مؤكدًا الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

كما تفقد الوحدات الجاري تنفيذها بالحي 14، نموذج 75 م2 للوحدة، حيث اطلع على سير العمل في المشروع وتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة، كما راجع جودة الأعمال وتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.

وتجول رئيس الجهاز بعمارات المشروع بالحي الـ 15 والذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16920 وحدة، لمراجعة الأعمال الإنشائية الجارية في المشروع، والتأكد من سير العمل وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة، كما اطَّلع على تقدم تنفيذ الوحدات السكنية في الحي، وحرص على متابعة تنفيذ المرافق العامة مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لضمان جاهزية المشروع لاستقبال السكان في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الجهاز، أعمال المرافق والطرق بالطريق الرابط بين الأحياء 14 و15 و16، حيث اطَّلع على سير العمل بالطرق والشبكات الأساسية للمرافق.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال الطرق الجاري تنفيذها بموقع عمارات "سكن لكل المصريين" بمنطقة 2350 فدانًا، حيث يجرى الانتهاء من بعض الطرق بالمرحلة الخامسة بالمشروع، واستكمال شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة تذليل أي عقبات تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز وإنهاء تلك الطرق.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه جارٍ استكمال الأعمال ببعض مناطق الانتظار بين العمارات بالمناطق التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بها، موجهًا إدارة الزراعة بسرعة أعداد المناطق لزراعة النجيلة وغرس الأشجار والمزروعات حتى يتم الانتهاء من المناطق الجاهزة، وضرورة الاهتمام بصيانة وري المزروعات بجميع المناطق التي تم زراعتها للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وفي السياق ذاته، قال المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: تشهد منطقة عمارات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بحي الفردوس تحولًا ملحوظًا في أعمال الطرق والزراعة لسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها.

وتابع المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 9 عمارات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين "، يرافقه مسئولو الجهاز.

وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، استكمال إنشاء العمارات بالمشروع الذي يقع بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية لمدينة أسيوط الجديدة، كما التقي بممثلي الشركة المنفذة للمشروع، وأكد ضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع والمعايير والمواصفات الفنية.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه جارٍ إسناد تنفيذ ٥٣ عمارة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة التوسعات الشمالية الغربية للمدينة.

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